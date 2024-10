File e disagi: "Stazioni Ecologiche cittadine tutte contemporaneamente bloccate" (Di lunedì 28 ottobre 2024) "Stamane tu bravo cittadino che ami Modena, dopo aver lavorato tutta la domenica a radunare armadi vecchi e altre cianfrusaglie di legno, le carichi sul furgone e le porti in discarica. Tu non sei di quelli che abbandonano tutto lungo le strade. Arrivi poco dopo le 9.00 alla Stazione Ecologica Modenatoday.it - File e disagi: "Stazioni Ecologiche cittadine tutte contemporaneamente bloccate" Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) "Stamane tu bravo cittadino che ami Modena, dopo aver lavorato tutta la domenica a radunare armadi vecchi e altre cianfrusaglie di legno, le carichi sul furgone e le porti in discarica. Tu non sei di quelli che abbandonano tutto lungo le strade. Arrivi poco dopo le 9.00 alla Stazione Ecologica

File e disagi: "Stazioni Ecologiche cittadine tutte contemporaneamente bloccate"

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le case ecologiche rappresentano il fulcro dell'edilizia sostenibile: sono infatti progettate per avere il più basso impatto ambientale possibile. Dalla scelta di materiali naturali o di riciclo ... (greenstyle.it)

Disagi e code. Diversi utenti hanno segnalato le lunghe file di ieri mattina nella sede del distretto sanitario di Urbino in via Guido da Montefeltro. Il motivo? Il cambio di medico di base dopo ... (msn.com)

Forti disagi per il maltempo a Lamezia Terme e in tutto il lametino. Allagato il Centro commerciale Due mari di Maida, non molto distante dal centro, con l'acqua dovuta alle forti piogge delle ... (ansa.it)

generando lunghe code e disagio tra i turisti. Attualmente solo 20 dei 28 autobus della compagnia sono in funzione e, di conseguenza, le frequenze giornaliere verso la cittadella inca patrimonio ... (msn.com)

Roma, 13 ott. (askanews) - Diffusi disagi nelle stazioni ferroviarie italiane, fino alle 21 di oggi e probabilmente anche oltre treni a rischio di cancellazioni o gravi ritardi. Prosegue infatti ... (notizie.tiscali.it)