Ilfattoquotidiano.it - È morta Xiomara, la nipote di Demi Lovato: era la figlia di sua sorella minore Madison. Il commovente addio sui social: “Sarò per sempre tua zia”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Giorni drammatici per: èla sua prima nipotina,. Ladi suaRose De La Garza è venuta a mancare il mese scorso, ma ne è stato dato l’annuncio solo pochi giorni fa: “La sera del 27 settembre, dopo un taglio cesareo d’urgenza, Ryan e io abbiamo tenuto in braccio la nostra bambina per la prima e l’ultima volta. Grazieper averci reso genitori dell’angelo più perfetto del cielo. Mamma e papà ti amano”, ha scritto su Instagram la 22enne. Anchedella madre die del suo secondo marito, è un’attrice, nota per l’interpretazione del ruolo di Juanita Solis in Desperate Housewives. Anche la stessaha commentato la drammatica perdita dedicando alla piccola unsui: “Riposa in pace, mia bellissima e perfetta. Sono così grata di averti abbracciato.