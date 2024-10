Lapresse.it - Dossieraggio, Meloni: “È eversione. Usano Arianna per colpire me”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La magistratura, nei casi di, deve “andare fino in fondo”, perché “nella migliore delle ipotesi, alla base di questo lavoro c’era un sistema di ricatto ed estorsione, ma nella peggiore siamo davanti al reato di. Nessuno Stato di diritto può tollerare una cosa del genere”. È dura la premier, Giorgia, sulle recenti inchieste sugli hacker e i furti di dati, l’ultima in ordine di tempo quella di Milano, che coinvolge, a quanto trapelato, perfino la mail del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La presidente del Consiglio si sente chiamata in causa in prima persona, e non solo lei. “Le inchieste – sottolinea in un passaggio del nuovo libro di Bruno Vespa, in uscita il 30 ottobre – dicono che ilsu di me è cominciato già alla fine del governo Draghi, quando si capiva che sarei potuta andare al governo.