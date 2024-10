Dopo l’alluvione cala il livello del Bormida: affiorano altre auto trascinate dalla corrente. Tutti i danni della piena nel video dal drone (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il livello dell’acqua del Bormida cala Dopo l’alluvione di sabato sera. affiorano altri veicoli portati via dalla piena. Sono almeno 5 quelli travolti. Le immagini dal drone girate nella mattinata di lunedì. L'articolo Dopo l’alluvione cala il livello del Bormida: affiorano altre auto trascinate dalla corrente. Tutti i danni della piena nel video dal drone proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Dopo l’alluvione cala il livello del Bormida: affiorano altre auto trascinate dalla corrente. Tutti i danni della piena nel video dal drone Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ildell’acqua deldi sabato sera.altri veicoli portati via. Sono almeno 5 quelli travolti. Le immagini dalgirate nella mattinata di lunedì. L'articoloildelneldalproviene da Il Fatto Quotidiano.

