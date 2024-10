Dilei.it - Diletta Leotta radiosa in rosso sui campi da calcio, la minigonna con cut out

(Di lunedì 28 ottobre 2024)ha presentato, domenica pomeriggio, per la rete televisiva DAZN, il Derby d’Italia, tra Juventus e Inter. Da bordo campo, la presentatrice si è mostrata con un look total red, che la faceva apparire piùdi sempre. La conduttrice ha ripreso i suoi impegni lavorativi, dopo una parentesi oltreoceano. Di recente, infatti,aveva condiviso su Instagram alcuni scatti da New York, dove ha passato una vacanza romantica, insieme al marito Loris Karius. Anche per le strade della Grande Mela, la conduttrice ha sfoggiato un lookfuoco, che non passava di certo inosservato., il completofuoco con seducente cut outè conosciuta dai telespettatori soprattutto per le sue interviste a bordo dei più importantiitaliani.