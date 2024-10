Cos'è la moral hazard theory? (Di lunedì 28 ottobre 2024) Quando si parla di azzardo morale, moral hazard, si fa nello specifico riferimento alle situazioni in cui un dato operatore economico decide quale soglia di rischio accettare, con le potenziali conseguenze negative delle proprie scelte che ricadranno, almeno in parte, su altri soggetti. Il problema, in questi casi, si verifica quando il soggetto maggiormente esposto ai rischi non è messo nella condizione di monitorare, in via diretta, il comportamento dell’operatore in quanto non possiede una giusta quantità di informazioni relative alle sue azioni. Un esempio tipico di moral hazard è quanto avviene nelle coperture assicurative. moral hazard e assicurazioni Quando viene siglato una copertura assicurativa, le compagnie prevedono di coprire il costo di eventuali danni futuri, incendi, incidenti d’auto o malattie dell’assicurato. Quotidiano.net - Cos'è la moral hazard theory? Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) Quando si parla di azzardoe,, si fa nello specifico riferimento alle situazioni in cui un dato operatore economico decide quale soglia di rischio accettare, con le potenziali conseguenze negative delle proprie scelte che ricadranno, almeno in parte, su altri soggetti. Il problema, in questi casi, si verifica quando il soggetto maggiormente esposto ai rischi non è messo nella condizione di monitorare, in via diretta, il comportamento dell’operatore in quanto non possiede una giusta quantità di informazioni relative alle sue azioni. Un esempio tipico diè quanto avviene nelle coperture assicurative.e assicurazioni Quando viene siglato una copertura assicurativa, le compagnie prevedono di coprire il costo di eventuali danni futuri, incendi, incidenti d’auto o malattie dell’assicurato.



