Brian Lignano - Virtus Ciserano Bergamo 1-0 Reti: 3' st Ciriello Brian Lignano (3-5-2) Saccon, Pitton (34? Budai), Bonilla, Kocic; Codromaz, Bevilacqua, Bearzotti (30' Presello), Zetto; Ciriello (32' Butti), Alessio (26' Bertoni), Tarko (20' Martini). All.: Alessandro Moras.

Ciriello lancia il Brian Lignano, battuta 1-0 la Virtus Ciserano Bergamo

Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Moras, a cui basta la rete del bomber a inizio secondo tempo per superare i bergamaschi ... (udinetoday.it)

Brian Lignano: Saccon, Bearzotti (90’ Codromaz), Mutavcic, Kocic, Bevilacqua, Cigagna, Tarko (86’ Canaku), Zetto, Ciriello (60’ Solari), Alessio ... All’87’ Bertoni lanciato verso la porta rossoblù ... (venetogol.it)

