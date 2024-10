Caos Roma esonero Juric e ritorno De Rossi | la volontà è netta

Leggi tutta la notizia su Tvplay.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Umore pessimo in casadopo i cinque gol presi contro la Fiorentina: sconfitta dura da digerire e ora il posto di Ivanè a rischio, i tifosi rivorrebbero DeLatrova la seconda sconfitta consecutiva in campionato dopo quella con l’Inter all’Olimpico. Ma stavolta è molto più dura da digerire, perché in casa della Fiorentina arrivano ben cinque gol e una prestazione assolutamente disastrosa. I gialloerano riusciti anche ad accorciare le distanze con Manu Kone al 39?, ma dopo un paio di minuti la viola ha di nuovo approfittato di un’ingenuità di Celik siglando il terzo gol. Tante disattenzioni in fase difensiva, un atteggiamento sbagliato in diverse zone del campo ed errori obiettivamente imperdonabili da parte di giocatori esperti e molto capaci.