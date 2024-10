Quotidiano.net - Borsa: Milano cresce piano con l'Europa, solide le banche

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Prima seduta della settimana positiva per ladi: l'indice Ftse Mib ha concluso in crescita dello 0,69% a 35.016 punti, l'Ftse All share in rialzo dello 0,68% a quota 37.150. Ma tutti i mercati azionari del Vecchio continente sono in generale leggero aumento: lamigliore è stata quella di Madrid, che ha chiuso con una crescita dello 0,9%, seguita da Parigi in rialzo dello 0,8%. Londra ha registrato un andamento finale positivo di mezzo punto percentuale, con Francoforte in crescita dello 0,4%. Di qualche frazione negativo solo il listino di Amsterdam, che ha chiuso in calo dello 0,2% appesantito dal crollo di Royal Philips, della quale Exor è principale azionista, che ha perso il 16% dopo aver tagliato le stime sulle vendite per l'anno in corso.