L'incidente è avvenuto intorno alle 8 a Varese, in via Tonale. L'Autista del bus cittadino ha frenato bruscamente per evitare di investire un ciclista che si muoveva a zigzag. Sono nove gli studenti feriti, hanno tra i 13 e i 16 anni.

Autista di un autobus frena bruscamente per non investire il ciclista: feriti 9 studenti

