Oasport.it - ATP Parigi-Bercy 2024: Lorenzo Sonego battuto da Nicolas Jarry in terra francese

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Finisce subito dopo le qualificazioni il Masters 1000 diper. Il torinese, infatti, è stato eliminato al primo turno del secondo più importante torneo transalpino dal cileno: 7-6(4) 6-3 il punteggio a suo favore. Sarà dunque il sudamericano il primo avversario di Carlos Alcaraz domani alle 19:00 in quel dell’Accor Arena (che poi è il Palais Omnisports di). Il primo set si riassume molto facilmente: turni di servizio praticamente inscalfibili,fa spesso e volentieri buona guardia e, con la sua potenza, anche. C’è soltanto un momento nel quale qualcosa può succedere, sul 5-4 a favore del piemontese. Qui il cileno va sotto 15-30, ma prima viene graziato dae poi, sul 40 pari e dopo un doppio fallo, trova l’ace e per buona misura respira. Inevitabile il tie-break, nel qualeva via fino al 4-0.