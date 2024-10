Gaeta.it - Arrestato un latitante ricercato per contrabbando: dovrà scontare 16 anni di reclusione

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La notte scorsa, la Polizia di Stato haun quarantasettennea livello internazionale per. L’uomo, sotto mandato di arresto europeo emesso dalle autorità kazake, è stato catturato in un hotel di Via Cristoforo Colombo a Roma. Questo caso segna una tappa importante nella lotta contro il crimine internazionale, evidenziando il lavoro sinergico delle forze dell’ordine. La cattura: dettagli dell’operazione L’operazione di arresto è stata effettuata dagli agenti della Polizia di Stato dell’VIII Distretto Tor Carbone e del IX Distretto Esposizione. La segnalazione ricevuta intorno alle 3:30 dalla Sala Operativa della Questura ha attivato le squadre di intervento.