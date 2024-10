Sport.quotidiano.net - Alle 20.45. Verso l’ennesimo tutto esaurito in campionato. Attesi oltre 70mila spettatori domani a San Siro

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Per il big match disera a San(ore 20.45) sono: si vasold out in. Col Bruges in Champions, complice anche l’orario (18.45), le presenze erano state 58.649, mentre contro l’Udinese, sabato 1920.45, il dato era schizzato a 71.214. Nelle ultime due gare i tifosi non hanno cantato (solo gli ultimi dieci minuti) per protesta contro il divieto da parte della Digos di esporre alcuni striscioni (tra i quali “Curva Sud Milano“). La Curva, nell’ultima gara, ha poi appoggiato i Milan club, a loro volta in protesta per la riduzione del numero dei biglietti in dotazione e il passaggio dalla tariffa “prelazione abbonati“ a “vendita libera“, nonchè per i prezzi della partita col Napoli (da 69 a 439 euro) e sopratcon la Juve (da 99 a 479 euro). L.M.