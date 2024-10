Rompipallone.it - Addio Ten Hag, sfuma Zirkzee: il Milan va su un altro bomber

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L’esonero di Erik ten Hag non è una bella notizia per ilil colpo, i rossoneri vanno su unattaccante. Alla fine il Manchester United ha deciso di separarsi da Erik ten Hag. Una decisione che sembrava nell’aria ormai da diverse settimane e che nelle scorse ore è diventata ufficiale. L’allenatore olandese ha pagato a caro prezzo un inizio di stagione da incubo: i Red Devils sono quattordicesimi in Premier League, mentre in Europa League hanno collezionato tre pareggi in tre gare. Il tutto senza dimenticare la sconfitta ai rigori contro il Manchester City nel Community Shield. Fatale al tecnico 54enne l’ennesima sconfitta, arrivata per mano del West Ham. Lo scorso luglio Ten Hag aveva prolungato il suo contratto con lo United fino al 2026.