Oasport.it - A che ora Berrettini-Popyrin, ATP Parigi-Bercy 2024: dove vederla in tv, ordine di gioco, streaming

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Comincia domani, martedì 29 ottobre, il percorso di Matteoal Masters 1000 di. Si preannuncia un debutto di fuoco nel main draw del prestigioso torneo francese per il romano, chiamato ad una prestazione di alto profilo per tenere testa e provare a sconfiggere il quotato australiano Alexei, numero 24 del ranking. I precedenti sorridono all’azzurro, che si è imposto in entrambi gli scontri diretti andati in scena nel circuito maggiore: 6-4 6-4 6-7 7-6 ai sedicesimi degli US Open 2019 e 7-6 6-3 al primo turno dell’ATP 500 di Vienna 2021.però ha fatto grandi progressi rispetto a quegli anni, togliendosi delle soddisfazioni importanti tra cui il titolo 1000 ottenuto quest’estate a Montreal.