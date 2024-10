Lanazione.it - Truffa del telefono smarrito. Decine di casi a Umbertide

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)– Come al solito puntano sul sentimento e sui legami affettivi di ognuno: figli, padre o madre, fratelli: tutti in difficoltà tutti bisognosi di aiuto immediato, ovvero denaro, possibilmente tanto e subito. Si sta parlando dell’ultimain ordine di apparizione sui cellulari deglisi, un appello via sms al padre (in questo caso) che recita: "Papà ho perso il, sto provando a chiamarti con questo numero temporaneo ma ho problemi di linea, scrivimi su WhatsApp a questo numero: http://wa.me /344". Tanti i cellulari bersagliati dai criminali in questi giorni, peccato però per itori che alcune vittime designate non abbiano figli, per cui il giochetto si è smascherato da solo. Come al solito però si va a pescare nel mucchio, nella certezza che qualche sprovveduto, oppure un anziano o una persona fragile, abboccherà.