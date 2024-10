Thiago Motta prepara la sorpresa, esclusione eccellente per Inter-Juventus (Di domenica 27 ottobre 2024) Questo pomeriggio si giocherà Inter-Juventus, con Thiago Motta che prepara la mossa a sorpresa: possibile esclusione eccellente Il giorno è arrivato, ora è il momento delle decisioni prima che la parola passi al campo. Inter-Juventus non è una partita qualsiasi, è la partita, crocevia dell’inizio stagione con il Napoli spettatore d’eccezione. Thiago Motta prepara la sorpresa, esclusione eccellente per Inter-Juventus (LaPresse) – Calciomercato.itChi riuscirà a tenere il passo degli azzurri, facendo suo il derby d’Italia, si ritroverà inevitabilmente il ruolo di favorito cucito addosso, mentre chi ne uscirà sconfitto dovrà essere bravo a rialzarsi immediatamente. Sfida importante dunque ed è normale che Inzaghi e Thiago Motta studino le mosse per aver la meglio della rivale. Calciomercato.it - Thiago Motta prepara la sorpresa, esclusione eccellente per Inter-Juventus Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Questo pomeriggio si giocherà, conchela mossa a: possibileIl giorno è arrivato, ora è il momento delle decisioni prima che la parola passi al campo.non è una partita qualsiasi, è la partita, crocevia dell’inizio stagione con il Napoli spettatore d’eccezione.laper(LaPresse) – Calciomercato.itChi riuscirà a tenere il passo degli azzurri, facendo suo il derby d’Italia, si ritroverà inevitabilmente il ruolo di favorito cucito addosso, mentre chi ne uscirà sconfitto dovrà essere bravo a rialzarsi immediatamente. Sfida importante dunque ed è normale che Inzaghi estudino le mosse per aver la meglio della rivale.

