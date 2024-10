Sonia Bruganelli, da Ballando a Domenica In: la vita privata, il talent e la separazione (Di domenica 27 ottobre 2024) Sonia Bruganelli è un’attuale concorrente del talent Ballando con le Stelle e questo pomeriggio si è raccontata nel salotto di Domenica In tra spettacolo e vita privata Vestito rosso, scarpe col tacco altissimo, forma smagliante: si è presentata così Sonia Bruganelli nel salotto di Mara Venier a Domenica In. L’intervista si è aperta con un video con i momenti più importanti della concorrente di Ballando con le Stelle. Un video che l’ha emozionata dove viene ritratta Sonia, la mamma. La mamma di Silvia, di Davide e Adele, i suoi tre figli nati dal matrimonio con Paolo Bonolis, dal quale si è separata dopo 25 anni. Proprio ieri sera Sonia a Ballando ha raccontato il difficile momento segnato quando all’ottavo mese di gravidanza ha appreso della cardiopatia della sua bambina, mostrando una Sonia diversa, molto dolce ed emozionata. 361magazine.com - Sonia Bruganelli, da Ballando a Domenica In: la vita privata, il talent e la separazione Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di domenica 27 ottobre 2024)è un’attuale concorrente delcon le Stelle e questo pomeriggio si è raccontata nel salotto diIn tra spettacolo eVestito rosso, scarpe col tacco altissimo, forma smagliante: si è presentata cosìnel salotto di Mara Venier aIn. L’intervista si è aperta con un video con i momenti più importanti della concorrente dicon le Stelle. Un video che l’ha emozionata dove viene ritratta, la mamma. La mamma di Silvia, di Davide e Adele, i suoi tre figli nati dal matrimonio con Paolo Bonolis, dal quale si è separata dopo 25 anni. Proprio ieri seraha raccontato il difficile momento segnato quando all’ottavo mese di gravidanza ha appreso della cardiopatia della sua bambina, mostrando unadiversa, molto dolce ed emozionata.

