Sampdoria-Mantova, malore per due tifosi: portati in ospedale (Di domenica 27 ottobre 2024) Due tifosi, uno della Sampdoria e uno del Mantova, sono stati soccorsi durante la partita allo stadio Luigi Ferraris nel pomeriggio di domenica 27 ottobre 2024. Entrambi hanno accusato un malore e sono stati portati all'ospedale. Il primo caso dopo circa mezz'ora dall'inizio della partita, il Genovatoday.it - Sampdoria-Mantova, malore per due tifosi: portati in ospedale Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Due, uno dellae uno del, sono stati soccorsi durante la partita allo stadio Luigi Ferraris nel pomeriggio di domenica 27 ottobre 2024. Entrambi hanno accusato une sono statiall'. Il primo caso dopo circa mezz'ora dall'inizio della partita, il

Sampdoria-Mantova 1-0 - pagelle : Depaoli è una freccia - sicurezza Vismara - Tre punti d'oro per la Sampdoria, che batte 1-0 il Mantova e fa irruzione in zona playoff: settimo posto in classifica con 14 punti, uno in meno di Palermo e Juve Stabia e tre rispetto alla Cremonese. Più distanti le prime tre; Pisa (23), Sassuolo ... (Genovatoday.it)

Sampdoria-Mantova 1-0 : tre punti d'oro firmati Kasami - blucerchiati in zona playoff - La Sampdoria vince 1-0 contro il Mantova e continua la scalata in classifica. Tre punti d'oro che consentono ai ragazzi di Sottil di salire in piena zona playoff con 14 punti grazie alla quarta vittoria nelle ultime cinque gare di Serie B.Settimo ... (Genovatoday.it)

