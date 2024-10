Sahara allagato, i video impressionanti. Santoro (Unesco): “Eventi estremi come le alluvioni in Italia” (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ottobre 2024 – Il deserto del Sahara allagato, non accadeva da 50 anni. I video realizzati con un drone nella parte sud-orientale del paese, a Merzouga vicino a Rachidia non possono lasciare indifferenti. Sembra uno scenario apocalittico. Che cosa dobbiamo pensare? Lo abbiamo chiesto a Francesca Santoro, la scienziata Unesco degli oceani, Senior Programme Officer della Commissione Oceanografica Intergovernativa Unesco, responsabile della Ocean Literacy, un programma di educazione mondiale promosso dalle Nazioni Unite. Sahara allagato, cosa significa? Dottoressa Santoro, cosa dobbiamo pensare di fronte alle immagini delle dune e delle palme immerse nell’acqua? "Che abbiamo superato punti di non ritorno. E stiamo osservando la stessa cosa in Italia, con le alluvioni”. Quotidiano.net - Sahara allagato, i video impressionanti. Santoro (Unesco): “Eventi estremi come le alluvioni in Italia” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ottobre 2024 – Il deserto del, non accadeva da 50 anni. Irealizzati con un drone nella parte sud-orientale del paese, a Merzouga vicino a Rachidia non possono lasciare indifferenti. Sembra uno scenario apocalittico. Che cosa dobbiamo pensare? Lo abbiamo chiesto a Francesca, la scienziatadegli oceani, Senior Programme Officer della Commissione Oceanografica Intergovernativa, responsabile della Ocean Literacy, un programma di educazione mondiale promosso dalle Nazioni Unite., cosa significa? Dottoressa, cosa dobbiamo pensare di fronte alle immagini delle dune e delle palme immerse nell’acqua? "Che abbiamo superato punti di non ritorno. E stiamo osservando la stessa cosa in, con le”.

