Ilrestodelcarlino.it - Raccolta fondi per Jacopo. Si muove anche la Recanatese

(Di domenica 27 ottobre 2024) Un’intera città, e non solo, sta partecipando generosamente allaperGalassi, il 21enneche lunedì 4 novembre dovrà sottoporsi ad un particolare intervento chirurgico all’ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano, "l’unica struttura ospedaliera in tutta Europa - ci dice il padre Samuele - che da sei anni garantisce un intervento del genere". Il giovane è affetto, da quando aveva 15 anni, da una grave scoliosi che lo costringe a vivere con un dolore cronico costante e una prospettiva di vita che rischia di peggiorare ulteriormente nei prossimi anni. L’unica soluzione possibile – e si spera che sia risolutiva – è, appunto, l’intervento chirurgico che, però, dovendo farlo in struttura privata, costa 62mila euro, Una cifra che la famiglia di Giacomo proprio non ha.