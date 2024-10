Presunti reati societari: imprenditore bresciano finisce in carcere (Di domenica 27 ottobre 2024) Originario di Edolo e ufficialmente residente in Svizzera: l'imprenditore camuno Fabio Balzarini è stato arrestato nei giorni scorsi a Treviglio, nella Bergamasca, dalla guardia di finanza. Sul 61enne, che si occupa di import ed export di bestiame, pendeva un mandato di cattura internazionale Bresciatoday.it - Presunti reati societari: imprenditore bresciano finisce in carcere Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Originario di Edolo e ufficialmente residente in Svizzera: l'camuno Fabio Balzarini è stato arrestato nei giorni scorsi a Treviglio, nella Bergamasca, dalla guardia di finanza. Sul 61enne, che si occupa di import ed export di bestiame, pendeva un mandato di cattura internazionale

