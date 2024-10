Pontedera-Entella oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di domenica 27 ottobre 2024) Ecco le informazioni in merito alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pontedera-Entella, match dello stadio Ettore Mannucci valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La compagine toscana è tornata al successo nello scorso turno battendo il Gubbio dopo tre sconfitte consecutive e adesso spera di dare continuità ai propri risultati, per scalare altre posizioni in classifica. Pontedera-Entella, come seguire il match La formazione ligure, dal suo canto, dopo le tre vittorie di fila è stata fermata dalla Vis Pesaro che le ha imposto il pareggio e adesso ha tutta l’intenzione di ritrovare i tre punti per restare a contatto con il Pescara capolista. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 27 ottobre alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 257. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ecco le informazioni in merito alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Ettore Mannucci valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di. La compagine toscana è tornata al successo nello scorso turno battendo il Gubbio dopo tre sconfitte consecutive e adesso spera di dare continuità ai propri risultati, per scalare altre posizioni in classifica., come seguire il match La formazione ligure, dal suo canto, dopo le tre vittorie di fila è stata fermata dalla Vis Pesaro che le ha imposto il pareggio e adesso ha tutta l’intenzione di ritrovare i tre punti per restare a contatto con il Pescara capolista. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 27 ottobre alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 257. Sportface.

