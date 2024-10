Pareggio con un gol per parte tra Parma ed Empoli (Di domenica 27 ottobre 2024) Parma (ITALPRESS) – Pareggio divertente tra Parma ed Empoli, che non vanno oltre un 1-1. Per la squadra di Fabio Pecchia significa terzo pari consecutivo, mentre per quella di Roberto D’Aversa è sinonimo di ritorno a punti dopo due sconfitte nel altrettante ultime gare. All’autorete di Coulibaly nel primo tempo ha risposto il gol di Charpentier nella ripresa, con anche un rigore sbagliato da Bonny nel finale di partita. La prima occasione della gara ce l’avrà il Parma, con la transizione offensiva che porta al piatto destro di Bonny sul quale è reattivo Vasquez in tuffo. Unlimitednews.it - Pareggio con un gol per parte tra Parma ed Empoli Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di domenica 27 ottobre 2024)(ITALPRESS) –divertente traed, che non vanno oltre un 1-1. Per la squadra di Fabio Pecchia significa terzo pari consecutivo, mentre per quella di Roberto D’Aversa è sinonimo di ritorno a punti dopo due sconfitte nel altrettante ultime gare. All’autorete di Coulibaly nel primo tempo ha risposto il gol di Charpentier nella ripresa, con anche un rigore sbagliato da Bonny nel finale di partita. La prima occasione della gara ce l’avrà il, con la transizione offensiva che porta al piatto destro di Bonny sul quale è reattivo Vasquez in tuffo.

