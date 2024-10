Quotidiano.net - Parcheggiare senza problemi. ParkingMyCar è a Viareggio

(Di domenica 27 ottobre 2024)estende i servizi anche a, portando la comodità e l’innovazione del pagamento delle strisce blu tramite la sua app. La startup umbra, leader nel settore della mobilità ‘smart’, continua la sua espansione in Italia, offrendo un servizio digitale utile sia per i cittadini sia per i tanti turisti del comune in provincia di Lucca. "La nostra missione – fa sapere l’azienda – è semplificare la vita di tutti coloro che si trovano a dover, risolvendo uno deipiù comuni e stressanti. Dopo riscontri positivi in altre località italiane, siamo certi che anche qui il nostro servizio sarà accolto con entusiasmo dagli automobilisti".