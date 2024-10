Thesocialpost.it - Nubifragio nel Sud Sardegna: strade allagate, soccorsi e un disperso

(Di domenica 27 ottobre 2024) Un violentosi è abbattuto nella notte nel Sud, colpendo duramente le zone del Sulcis Iglesiente, Medio Campidano e Oristanese. Le piogge torrenziali, anticipate da un’allerta della Protezione civile, hanno riversato circa 250 millimetri di pioggia in sei ore, provocando disagi e danni significativi. Centinaia di chiamate ai vigili del fuoco La situazione ha portato a centinaia di chiamate ai vigili del fuoco, impegnati a fronteggiare, scantinati e piani bassi delle abitazioni invasi dall’acqua. Isi sono concentrati anche su persone rimaste isolate, con pastori costretti a rifugiarsi sui tetti degli ovili e automobilisti in difficoltà, bloccati nelle auto trascinate dall’acqua. Ricerche per unnel Sulcis Nelle campagne di Nuxis, nel Sulcis, si registra un