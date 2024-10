Mistermovie.it - Mister Movie | Alien Romulus Avrà un Sequel, Già al Lavoro su un Nuovo Capitolo

(Di domenica 27 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Dopo il successo di “”, l’horror fantascientifico diretto da Fede Alvarez, il franchise disi prepara a tornare con un seguito. Il film, uscito in agosto e interpretato da Cailee Spaeny e David Jonsson, ha conquistato il pubblico con atmosfere tese e terrorizzanti. Ora, secondo Steve Asbell, capo della 20th Century Studios, lo studio sta già discutendo di un, cercando di confermare non solo Alvarez alla regia ma anche i due attori principali. Il Ritorno dei Sopravvissuti: Rain e Andy al Centro della Storia Asbell ha elogiato l’interpretazione di Cailee Spaeny e David Jonsson, che hanno dato vita ai personaggi di Rain e Andy, sopravvissuti del primo film. Il capo dello studio ha spiegato che la sua visione per ilinclude i due attori e una nuova idea che Fede Alvarez sta elaborando.