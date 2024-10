Lucia, 20 anni ed una laurea magistrale “record” in Ingegneria (Di domenica 27 ottobre 2024) Lucia Grimaldi, giovane studentessa di Torre Santa Susanna, ha già conseguito la laurea triennale in Ingegneria Chimica al Politecnico di Torino. Iniziato il percorso universitario da minorenne, ha superato tutti gli esami con rapidità e si prepara ora a conseguire anche la laurea magistrale. “Ho scelto Ingegneria Chimica perché mi affascinavano sia la chimica sia l’approccio ingegneristico – racconta Lucia su La Repubblica Bari – e, tra le università, mi ha convinta quella di Torino.” L'articolo Lucia, 20 anni ed una laurea magistrale “record” in Ingegneria . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di domenica 27 ottobre 2024)Grimaldi, giovane studentessa di Torre Santa Susanna, ha già conseguito latriennale inChimica al Politecnico di Torino. Iniziato il percorso universitario da minorenne, ha superato tutti gli esami con rapidità e si prepara ora a conseguire anche la. “Ho sceltoChimica perché mi affascinavano sia la chimica sia l’approccio ingegneristico – raccontasu La Repubblica Bari – e, tra le università, mi ha convinta quella di Torino.” L'articolo, 20ed una” in

