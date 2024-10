Sport.quotidiano.net - L’Estra di scena a Varese. Calabria scaccia le ombre

(Di domenica 27 ottobre 2024) Danteè tornato di nuovo in sella. Sono state due settimane decisamente turbolente in casa biancorossa dove è successo praticamente di tutto, dal diverbio tra lo stessoed il presidente Rowan in occasione della gara contro Cremona, alla panchina "condivisa" tra Giuseppe Valerio e Rowan con quest’ultimo a ’vestire i panni’ di capo allenatore, alla denuncia da parte dell’Usap per un comportamento non regolamentare. La speranza è che finalmente tutto si sia chiarito e da ora in avanti vengano rispettati i ruoli com’è giusto e normale che sia. Per quanto riguardal’intenzione è quella di mettere un punto a questa situazione grottesca. "Noi siamo pronti per la partita contro– dice il coach biancorosso – il passato appartiene al passato.