Lecce vs Hellas Verona | le probabili formazioni

(Di domenica 27 ottobre 2024) Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Situazione delicata per entrambe, in particolare per i salentini che hanno vinto soltanto una volta.vssi giocherà martedì 29 ottobre 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Via del Mare.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I salentini sono reduci da quattro sconfitte consecutive la situazione in classifica inizia a farsi complicata con il penultimo posto a 5 punti, e soprattutto con una sola vittoria all’attivo risalente a due mesi fa. Un altro passo falso potrebbe costare la panchina al tecnico Gotti. Stanno leggermente meglio gli scaligeri, avendo conquistato nove punti, ma negli ultimi due turni sono arrivate due pesanti sconfitte contro Monza e Atalanta che hanno depresso tutto l’ambiente.