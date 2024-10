Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Melgrati sorpreso sulla seconda rete, che fatica Calapai...

(Di domenica 27 ottobre 2024)5,5. Primo tempo da spettatore. Ripresa in cui nulla può sul primo gol e appare invece decisamentesul secondo. Poco prima però aveva effettuato un fenomenale doppio intervento. BRUSCAGIN 6. Positivo, tiene bene la marcatura e nel finale procaccia con grande spunto al 95’ la palla del 2-2 per la sfortunata traversa di Rao. NADOR 5,5. A lungo fa bene, ma ogni tanto infila una sciocchezza che gli sporca la pagella. Ammonito presto, perde la palla che causa il primo gol. SOTTINI 5,5. Non convincente fino in fondo, ma decisamente meno in imbarazzo col 3-5-2. Quasi segna il 2-2 su corner.5.su Coccia e in avanti si fa notare per un solo traversone. AWUA 5,5. Corre assai ma è meno prezioso del solito e forse poteva farsi trovare più pronto a chiudere il tiro di Renzi. BUCHEL 5,5. Pagella difficile tra alti e bassi.