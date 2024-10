La Lazio demolisce il coraggioso Genoa: 3-0 (Di domenica 27 ottobre 2024) Trovatelo, se ne siete capaci, un altro Tavares in giro per il mondo! E provate a trovare un altro Pedro, e un altro Noslin, e un altro Vecino Già che ci siete, provatevi pure a cercare un altro Provedel. No, non ce ne sono in giro, ma neanche altri Rovella, Gila, Guendouzi Una Lazio perfetta, che può fare a meno, provvisoriamente, di Zaccagni, di Lazzari e di Romagnoli, rimanendo sempre la Lazio stupefacente di questo campionato. Oggi si è visto quanto vale, contro un Genoa pur indebolito dalle assenze, ma coraggioso, mai domo, che le ha provate tutte senza mai arrendersi se non all’86’ quando Pedro ha messo il sigillo alla partita, sùbito imitato da Vecino. Tre gol, tre punti, terzo posto in classifica, anche se in coabitazione. Vi basta, per ora? La Champions è lì, non bisogna lasciarsi sfrattare dai concorrenti. I gol, tutti cercati e voluti, nessuno nato per caso. Eccoli. Romadailynews.it - La Lazio demolisce il coraggioso Genoa: 3-0 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Trovatelo, se ne siete capaci, un altro Tavares in giro per il mondo! E provate a trovare un altro Pedro, e un altro Noslin, e un altro Vecino Già che ci siete, provatevi pure a cercare un altro Provedel. No, non ce ne sono in giro, ma neanche altri Rovella, Gila, Guendouzi Unaperfetta, che può fare a meno, provvisoriamente, di Zaccagni, di Lazzari e di Romagnoli, rimanendo sempre lastupefacente di questo campionato. Oggi si è visto quanto vale, contro unpur indebolito dalle assenze, ma, mai domo, che le ha provate tutte senza mai arrendersi se non all’86’ quando Pedro ha messo il sigillo alla partita, sùbito imitato da Vecino. Tre gol, tre punti, terzo posto in classifica, anche se in coabitazione. Vi basta, per ora? La Champions è lì, non bisogna lasciarsi sfrattare dai concorrenti. I gol, tutti cercati e voluti, nessuno nato per caso. Eccoli.

