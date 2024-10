Inter-Juve, l’entusiasmo di Lele Adani: «Facciamo calcio» (Di domenica 27 ottobre 2024) Le parole di Lele Adani a caldo dopo lo spettacolare pareggio tra Inter e Juve: ecco il commento sui social dell’opinionista Lele Adani ha commentato entusiasta il 4-4 di San Siro. Sui social, l’ex difensore ed attuale opinionista Rai ha pubblicato il suo “motto” «Facciamo calcio», scatenando moltissime reazioni da parte dei tifosi. Inter Juve è stato un vero spot per Calcionews24.com - Inter-Juve, l’entusiasmo di Lele Adani: «Facciamo calcio» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Le parole dia caldo dopo lo spettacolare pareggio tra: ecco il commento sui social dell’opinionistaha commentato entusiasta il 4-4 di San Siro. Sui social, l’ex difensore ed attuale opinionista Rai ha pubblicato il suo “motto” «», scatenando moltissime reazioni da parte dei tifosi.è stato un vero spot per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'area verde in via di Gello intitolata a Emanuele Scieri : l'intervento dell’Associazione 'Giustizia per Lele' - A nome dell’Associazione "Giustizia per Lele" ringrazio l’amministrazione del Comune di Pisa e l’intera città di Pisa per l’iniziativa promossa in Via di Gello. Dedicare l’area urbana limitrofa alla caserma Gamerra a Emanuele Scieri è un atto di ... (Pisatoday.it)

Lele Adani a fine agosto : “Inter da Scudetto - poi Milan e Juventus. Il quarto posto Champions…” - Qualche settimana, quando il Napoli di Antonio Conte era in fase di rodaggio, l’ex calciatore ed oggi opinionista TV, Lele Adani, ha rilasciato alcune dichiarazione durante la trasmissione Viva El Futbol con Antonio Cassano e Nicola Ventola. ... (Dailynews24.it)

Inter-Juve, l’entusiasmo di Lele Adani: «Facciamo calcio» - Le parole di Lele Adani a caldo dopo lo spettacolare pareggio tra Inter e Juve: ecco il commento sui social dell’opinionista Lele Adani ha commentato entusiasta il 4-4 di San Siro. Sui social, l’ex di ... (calcionews24.com)

Adani avverte la Juve: «Con lo Stoccarda segnali molto preoccupanti». L’analisi verso il derby d’Italia - Intervenuto su Twitch nel corso di Viva el Futbol, Lele Adani ha parlato così della sfida in programma domani a San Siro tra Inter e Juventus Intervenuto a Viva el Futbol su Twitch, Lele Adani ha parl ... (juventusnews24.com)

Adani: "La Juve? La prova in Champions con lo Stoccarda porta segnali molto preoccupanti" - Intervenuto a "Viva el Futbol" su "Twitch", Lele Adani si sofferma sul momento di forma di Inter e Juventus in vista del big match di campionato di domani sera a San ... (tuttojuve.com)

Adani: “Solo l’Inter può perdere lo scudetto” - MondoNapoli - L'ex calciatore ed attuale opinionista, Lele Adani, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Viva El Futbol ... (mondonapoli.it)