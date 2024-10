Inter-Juve 4-4, Inzaghi: "C'è delusione". Motta: "Potevamo anche vincere" (Di domenica 27 ottobre 2024) Milano, 27 ottobre 2024 – Un derby d'Italia pirotecnico, da consegnare ai posteri. Inter e Juventus impattano sul 4-4: è solo la terza volta che negli scontri diretti fra queste due squadre si segnano così tanti gol e la prima volta che nella frazione d'apertura vengono realizzate cinque reti. Un incontro pieno di errori, pazzo, nel quale entrambe le sfidanti si ritrovano in vantaggio, i nerazzurri anche sul 4-2. Poi ecco la doppietta di Kenan Yildiz, che a 19 anni e 176 giorni diventa il più giovane giocatore a siglare più di un gol in una sfida tra Inter e Juventus nella storia della Serie A. Il turco risulta alla fine il migliore in campo. "Non è stato facile, sono molto felice per questa doppietta e ringrazio tutti i compagni - le parole del giovanissimo attaccante - La rimonta? Nel calcio tutto può cambiare velocemente". Sport.quotidiano.net - Inter-Juve 4-4, Inzaghi: "C'è delusione". Motta: "Potevamo anche vincere" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Milano, 27 ottobre 2024 – Un derby d'Italia pirotecnico, da consegnare ai posteri.ntus impattano sul 4-4: è solo la terza volta che negli scontri diretti fra queste due squadre si segnano così tanti gol e la prima volta che nella frazione d'apertura vengono realizzate cinque reti. Un incontro pieno di errori, pazzo, nel quale entrambe le sfidanti si ritrovano in vantaggio, i nerazzurrisul 4-2. Poi ecco la doppietta di Kenan Yildiz, che a 19 anni e 176 giorni diventa il più giovane giocatore a siglare più di un gol in una sfida trantus nella storia della Serie A. Il turco risulta alla fine il migliore in campo. "Non è stato facile, sono molto felice per questa doppietta e ringrazio tutti i compagni - le parole del giovanissimo attaccante - La rimonta? Nel calcio tutto può cambiare velocemente".

