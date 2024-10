Incidente stradale in pieno centro a Foggia: ciclista investito in corso Giannone (Di domenica 27 ottobre 2024) Incidente stradale tra un'auto e una bicicletta in corso Giannone, a Foggia. Il fatto è successo all'intersezione con via Tugini, dove si è verificato l'impatto, le cui cause sono ancora da accertare.Il sinistro è all'attenzione della polizia locale, che ha effettuato i rilievi del caso Foggiatoday.it - Incidente stradale in pieno centro a Foggia: ciclista investito in corso Giannone Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024)tra un'auto e una bicicletta in, a. Il fatto è successo all'intersezione con via Tugini, dove si è verificato l'impatto, le cui cause sono ancora da accertare.Il sinistro è all'attenzione della polizia locale, che ha effettuato i rilievi del caso

