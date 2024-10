Inchiesta sui dossieraggi: hacker arrestato con dati riservati dei servizi segreti italiani (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una recente Inchiesta condotta dalla Procura di Milano ha portato alla luce gravi irregolarità legate a dossieraggi illeciti, con nuovi sviluppi che coinvolgono un hacker arrestato. La scoperta di documenti potenzialmente sensibili su una chiavetta USB ha gettato nuova luce sulla sicurezza delle informazioni e sull’attività dei servizi segreti italiani. I file rinvenuti sollevano interrogativi significativi sulle modalità di accesso e l’uso di dati riservati, richiedendo un’attenta analisi da parte delle autorità competenti. La scoperta della chiavetta USB e il suo contenuto inquietante Il caso ha inizio con l’arresto di Nunzio Samuele Calamucci, un hacker noto per le sue attività illecite nel cyberspazio. Durante le operazioni di indagine, la Polizia ha recuperato una chiavetta USB che, secondo la Procura, conteneva dati di particolare rilevanza. Gaeta.it - Inchiesta sui dossieraggi: hacker arrestato con dati riservati dei servizi segreti italiani Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una recentecondotta dalla Procura di Milano ha portato alla luce gravi irregolarità legate ailleciti, con nuovi sviluppi che coinvolgono un. La scoperta di documenti potenzialmente sensibili su una chiavetta USB ha gettato nuova luce sulla sicurezza delle informazioni e sull’attività dei. I file rinvenuti sollevano interrogativi significativi sulle modalità di accesso e l’uso di, richiedendo un’attenta analisi da parte delle autorità competenti. La scoperta della chiavetta USB e il suo contenuto inquietante Il caso ha inizio con l’arresto di Nunzio Samuele Calamucci, unnoto per le sue attività illecite nel cyberspazio. Durante le operazioni di indagine, la Polizia ha recuperato una chiavetta USB che, secondo la Procura, contenevadi particolare rilevanza.

