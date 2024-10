Metropolitanmagazine.it - Il sonno è sinonimo di bellezza: quanto influsce il cambio dell’ora sulla nostra pelle?

(Di domenica 27 ottobre 2024) Questa notte è arrivato il: per alcuni è una manna dal cielo dormire un’ora in più, per altri è invece un incubo che si avvera. Giornate più corte e settimane lavorative impegnative, rubando le poche ore di luce naturale che ci saranno, sono un vero e proprio pericolo per la, e in particolare la. L’ora legale scatta l’ultimo weekend di ottobre nella notte tra il sabato e la domenica, e porta l’orologio di un’ora indietro. In Italia esiste dal 1916, durante la Prima Guerra Mondiale, ed è diventata definitiva nel 1966. Nel 1980 poi grazie a un accordo europeo vari paesi della Comunità economica europea stabilirono una data comune per ild’ora primaverile e autunnale.