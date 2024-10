"Il mio primo Natale": Gerry Scotti non trattiene l'emozione, Toffanin senza parole (Di domenica 27 ottobre 2024) "I miei genitori uscivano dalla povertà, dalle privazioni, erano solo contenti di essere liberi e belli, bastava avere un amore e un progetto per costruirsi qualcosa. Lì è nata l'Italia del boom economico": Gerry Scotti a cuore aperto nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5. Il noto conduttore, dopo aver visto un video dedicato alla sua mamma e al suo papà, si è commosso e ha rievocato uno dei suoi ricordi più cari: il primo Natale trascorso con sua madre alla Rinascente. “Ricordo che mia mamma il primo Natale mi ha portato alla Rinascente per vedere che regalo mi piaceva - ha detto Gerry - io mi innamorai della scala mobile. Ancora oggi vedo la finestra di mia mamma ed è bello poterlo raccontare”. Un racconto che ha emozionato anche la presentatrice. Nello studio di Verissimo, il conduttore ha poi presentato il suo nuovo libro, "Quella volta". Liberoquotidiano.it - "Il mio primo Natale": Gerry Scotti non trattiene l'emozione, Toffanin senza parole Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) "I miei genitori uscivano dalla povertà, dalle privazioni, erano solo contenti di essere liberi e belli, bastava avere un amore e un progetto per costruirsi qualcosa. Lì è nata l'Italia del boom economico":a cuore aperto nel salotto di Silviaa Verissimo, su Canale 5. Il noto conduttore, dopo aver visto un video dedicato alla sua mamma e al suo papà, si è commosso e ha rievocato uno dei suoi ricordi più cari: iltrascorso con sua madre alla Rinascente. “Ricordo che mia mamma ilmi ha portato alla Rinascente per vedere che regalo mi piaceva - ha detto- io mi innamorai della scala mobile. Ancora oggi vedo la finestra di mia mamma ed è bello poterlo raccontare”. Un racconto che ha emozionato anche la presentatrice. Nello studio di Verissimo, il conduttore ha poi presentato il suo nuovo libro, "Quella volta".

