Gaeta / Perde il controllo e si ribalta con l’auto lungo via Lungomare Caboto (Di domenica 27 ottobre 2024) Gaeta – Un malore potrebbe essere stata la causa dell’incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di sabato in via lungomare Caboto, in prossimità di piazzale Caboto, nel quartiere medioevale di Gaeta Sant’Erasmo. Un anziano di 78 anni ha perso improvvisamente il controllo della sua Opel e, dopo aver invaso la carreggiata opposta, ha urtato prima L'articolo Gaeta / Perde il controllo e si ribalta con l’auto lungo via lungomare Caboto Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Gaeta / Perde il controllo e si ribalta con l’auto lungo via Lungomare Caboto Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di domenica 27 ottobre 2024)– Un malore potrebbe essere stata la causa dell’incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di sabato in viamare, in prossimità di piazzale, nel quartiere medioevale diSant’Erasmo. Un anziano di 78 anni ha perso improvvisamente ildella sua Opel e, dopo aver invaso la carreggiata opposta, ha urtato prima L'articoloile siconviamareTemporeale Quotidiano.

