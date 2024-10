Lopinionista.it - Fumo, Richter (Esc): “Sei mesi dopo l’infarto metà dei tabagisti ricomincia dopo aver smesso”

(Di domenica 27 ottobre 2024) ROMA – “Da quanto sappiamo oggi, scientificamente la cosa migliore per tutti è non fumare. Tuttavia esiste una grandissima parte di fumatori che non riesce a smettere. Basti pensare che a seida un infarto quasi ladi coloro che smettonono. Per queste persone è molto utile il principio della riduzione del rischio, cioè se non smettono di fumare possono passare a prodotti senza combustione, i quali hanno minore emissione di sostanze nocive, che sappiamo fino a oggi diminuisce il rischio die malattie collegate al”. Lo ha detto Dimitri, president of the Council of Cardiology practice at European Society of Cardiology (Esc) in occasione della 21esima edizione di ‘Romacuore’, incontro promosso dalla Società italiana di cardiologia per fare il punto sulle novità in ambito cardiologico e sui reali progressi applicabili nella clinica.