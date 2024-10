Fiorentina-Roma 5-1 LIVE: Hummels debutta con un autogol! (Di domenica 27 ottobre 2024) IL TABELLINO Fiorentina-Roma 5-1 MARCATORI: 9` Kean (F)., 17` Beltran (F), 39` Kone (R), 41` Kean (F), 52` Bove (F), 71` autogol Hummels (F). Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 27 ottobre 2024) IL TABELLINO5-1 MARCATORI: 9` Kean (F)., 17` Beltran (F), 39` Kone (R), 41` Kean (F), 52` Bove (F), 71`(F).

Fiorentina-Roma 5-1 LIVE: Hummels debutta con un autogol!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 78' GOSENS! Tiro potente del tedesco sul primo palo, Svilar nega il 6-1 megttendo in corner. 78' Partita che ormai è virtualmente chiusa, Roma che adesso cerca solo di non prendere altri gol. 73' ... (Firenzetoday.it)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 66' Cambia anche la Roma: fuori Dybala e dentro Hummels. 65' Cambi nella Fiorentina: escono Bove e Beltran ed entrano Sottil e Kouamè. 64' ROMA IN DIECI! Espulso Hermoso per aver trattenuto Dodo in ... (Firenzetoday.it)

La Fiorentina per continuare il suo periodo positivo, la Roma per dare e darsi certezze: chiude la nona giornata di Serie A la sfida del Franchi tra la squadra di Palladino e quella di Juric. Dal pre ... (msn.com)

Gol Kean o autogol Hummels? Questo è il dubbio che affligge tutti i fantallenatori per quanto accaduto al minuto 71 tra Fiorentina e Roma. Si tratta di un bonus da assegnare all’attaccante Viola o di ... (fantamaster.it)

Match pirotecnico al Franchi. La Fiorentina passa in vantaggio al 9' con Kean, bravissimo a sfruttare un'ottima combinazione con Beltran. Celik sbaglia poi un disimpegno e regala un rigore, per fallo ... (sport.sky.it)