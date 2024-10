F1, le gomme ago della bilancia del GP del Messico? Le strategie possibili e le gomme disponibili (Di domenica 27 ottobre 2024) Alle ore 21.00 italiane (le ore 15.00 locali) prenderà il via il Gran Premio del Messico, ventesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato intitolato agli “Hermanos Rodriguez” ci attende una gara vibrante con spunti di interesse a non finire. Carlos Sainz scatterà dalla pole position, Max Verstappen (secondo) e Lando Norris (terzo) saranno nuovamente in lotta per il titolo, mentre Charles Leclerc (quarto) proverà il bis di Austin. Come al solito grande ago della bilancia saranno le gomme. Cosa dovremo attenderci da questo punto di vista nella gara messicana e, soprattutto, quali potrebbero essere le strategie? LE SCELTE DI PIRELLI Pirelli in Messico ha portato le C3 white hard, le C4 le yellow medium e le C5 red soft. La sensazione è che, ancora una volta, saranno le gomme medie le gomme con le quali partiranno i primi della classe. Oasport.it - F1, le gomme ago della bilancia del GP del Messico? Le strategie possibili e le gomme disponibili Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Alle ore 21.00 italiane (le ore 15.00 locali) prenderà il via il Gran Premio del, ventesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato intitolato agli “Hermanos Rodriguez” ci attende una gara vibrante con spunti di interesse a non finire. Carlos Sainz scatterà dalla pole position, Max Verstappen (secondo) e Lando Norris (terzo) saranno nuovamente in lotta per il titolo, mentre Charles Leclerc (quarto) proverà il bis di Austin. Come al solito grande agosaranno le. Cosa dovremo attenderci da questo punto di vista nella gara messicana e, soprattutto, quali potrebbero essere le? LE SCELTE DI PIRELLI Pirelli inha portato le C3 white hard, le C4 le yellow medium e le C5 red soft. La sensazione è che, ancora una volta, saranno lemedie lecon le quali partiranno i primiclasse.

