Biccy.it - Eleonora Giorgi sul tumore: “La mia speranza è a gennaio”

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Per la terza volta in pochi mesi,è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ma in quest’occasione è stata accompagnata dai suoi figli, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli. La famosa attrice ha spiegato che ha ripreso a fare delle chemio, ancora più forti di prima, che però la sfiancano ed ha anche aggiunto che aproverà un farmaco sperimentale E proprio questa nuova cura è ladi. “Sono felice di essere qui e sorrido. Sto facendo una chemio molto serie, chi si cura come me mi capisce. Dopo averla fatta sto malissimo, poi però mi riprendo e dopo la rifaccio e per dodici giorni sto molto provata e sono sfinita. Mi devo anche sforzare di mangiare. Grazie ai miei figli vado dal nipotino. Ho dovuto anche rinunciare ad una cosa bella di lavoro, ma non potevo accettare adesso per come sto. Devo continuare la chemio e concentrarmi.