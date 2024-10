Ilrestodelcarlino.it - Effetto passante, crolla la puntualità dei treni

(Di domenica 27 ottobre 2024) L’assessore regionale ai trasporti Andrea Corsini giudica inaffidabile la nuova linea ferroviaria Porretta-Pianoro e per questo ha scritto una lunga lettera a Rete Ferroviaria Italiana chiedendo di risolvere rapidamente tutte quelle questioni che da giugno ad oggi hanno creano una infinità di disagi. "La situazione di questa nuova linea – spiega Corsini – non è degna delle aspettative dei tanti pendolari che vorrebbero utilizzarla quotidianamente e delle risorse che la Regione ha già investito, circa 12 milioni di euro l’anno. Parliamo di un calo dellamedio dal 94% all’84% e del 18-20% di corse soppresse, dati certificati dagli utenti". "Disservizi che hanno causato disagi anche alle scuole, come ci hanno confermato i dirigenti scolastici in un recente incontro che si è tenuto presso la Città Metropolitana di Bologna – sottolinea Corsini –.