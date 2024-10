Dossieraggi, spuntano legami con mafie e Servizi segreti stranieri. Spiata anche la famiglia La Russa (Di domenica 27 ottobre 2024) I protagonisti della presunta associazione che mirava a fornire o creare Dossieraggi illegali su imprese e volti noti “sono soggetti che godono di appoggi di alto livello, in vari ambienti, anche quello della criminalità mafiosa e quello dei Servizi segreti, pure stranieri, e che spesso promettono e si vantano di poter intervenire su indagini e processi, per bloccare iniziative giudiziarie”. E’ uno degli allarmanti passaggi della richiesta di arresto del pm di Milano Francesco De Tommasi a carico di una decina di soggetti coinvolti nell’inchiesta sui Dossieraggi compiuti attraverso la violazione delle banche dati personali di imprenditori, politici e vip di varia estrazione. Secoloditalia.it - Dossieraggi, spuntano legami con mafie e Servizi segreti stranieri. Spiata anche la famiglia La Russa Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di domenica 27 ottobre 2024) I protagonisti della presunta associazione che mirava a fornire o creareillegali su imprese e volti noti “sono soggetti che godono di appoggi di alto livello, in vari ambienti,quello della criminalità mafiosa e quello dei, pure, e che spesso promettono e si vantano di poter intervenire su indagini e processi, per bloccare iniziative giudiziarie”. E’ uno degli allarmanti passaggi della richiesta di arresto del pm di Milano Francesco De Tommasi a carico di una decina di soggetti coinvolti nell’inchiesta suicompiuti attraverso la violazione delle bdati personali di imprenditori, politici e vip di varia estrazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inchiesta hacker, il pm: "Gruppo ha contatti con mafia e servizi segreti, anche stranieri" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Inchiesta hacker, il pm: 'Gruppo ha contatti con mafia e servizi segreti, anche stranieri' ... (tg24.sky.it)

Dossieraggi, si allarga l’indagine: nel mirino dei pm un funzionario dei servizi segreti - Nuovo capitolo dell’inchiesta di Perugia sui presunti dossieraggi illegali: tra gli indagati è emerso il nome di un funzionario dei servizi segreti, presumibilmente vicino al luogotenente ... (msn.com)

Alfabeto delle mafie. ‘T’ come Terrorismo - Ipotizzare questi legami, senza mettere in discussione l’autonomia della mafia, è cosa del tutto razionale. Questa ipotesi non è affatto una fissazione di fanatici e immaginifici descrittori ... (repubblica.it)

Dossieraggi, la Procura: 'Nuovi accessi illeciti' - Oltre 200mila atti scaricati dal tenente Pasquale Striano dalla banca dati D.N.A.: è quanto ha depositato la procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone nell’udienza di questa mattina ... (informazione.it)