Di Gregorio | Segnale forte della Juventus Poteva andare male!

(Di domenica 27 ottobre 2024) Inter-regala forti emozioni e grande spettacolo ad entrambe le tifoseria. Dopo il 4-4 finale Michele Diinterviene nel post-partita di Dazn per analizzare la sfida.– San Siro col fiato sospeso durante Inter-, una partita giocata e combattuta fino all’ultimo minuto dalle due formazioni. Le sensazioni a caldo di Michele Dial terminepartita: «Fino alla fine è il nostro motto e oggi lo abbiamo dimostrato. Avevo detto che sarebbe stata una partita bellissima e lo è stata. Ma sono veramente contentoreazionesquadra perché è stato unda cui poter ripartire». Le impressioni di Dinel post Inter-REAZIONE – Michele Diprosegue: «Pareggio di gruppo? Secondo me si è visto, ci siamo detti a fine primo tempo di non mollare.