Ilnapolista.it - Davvero il Napoli di Conte ha sofferto contro il Lecce? No, per niente. Piuttosto, Lukaku è un corpo estraneo

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Untutto nuovo, il solitoDa un punto di vista puramente tattico,è stata una partita molto interessante. Perché, nel suo piccolo, ha mostrato e illustrato l’approccio di Antonioalla nuova tappa della sua carriera. Intendiamoci, non è successo nulla di così lontano da quello che abbiamo visto finora, non abbiamo assistito ad alcuno sconvolgimento degno di tale definizione. Il punto, però, è proprio questo: l’allenatore delsta incidendo tantissimo con dei cambiamenti piccoli ma continui, viene da dire inesorabili. Sia nello studio del piano-partita per ogni partita, sia nei correttivi che apporta a gara in corso. E ora, possiamo dirlo, anche quando si tratta di varare il turn over, di gestire energie ed equilibri tra i giocatori. Da questo punto di vista, ciò che sta facendoè (sempre più) sorprendente.