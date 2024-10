Secoloditalia.it - Dallo “schiavo erudito” all’Intelligenza artificiale: Platone aveva già dato la risposta che serve

(Di domenica 27 ottobre 2024) “Lo” è il titolo di un pezzo che pubblicai ebbene sì, sul Secolo d’Italia, però nel non recentissimo 1982. Allora, in quei remoti tempi, i computer personali non liancora nessuno, tanto meno io, rarissimi e, se mai, costosissimi, e anche molto ingombranti com’erano. In attesa di procurarmene uno, anni dopo, io scrissi per sentito dire, e informai i lettori che i Romani, quandono bisogno di un ingegnere, se lo compravano, qualche volta davvero al mercato degli schiavi; gli facevano progettare ponti che ancora durano, lo nutrivano e trattavano bene, però non lo hanno mai fatto console o senatore. Mi pareva chiaro allora, e tuttora mi pare.