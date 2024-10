Come se non ci fosse un domani: intervista ai registi e alla produttrice (Di domenica 27 ottobre 2024) Come se non ci fosse un domani: intervista ai registi e alla produttrice Ecco la nostra intervista a Riccardo Cremona e Matteo Keffer, registi, e a Ottavia Virzì, produttrice di Come se non ci fosse un domani, il documentario sul movimento Ultima Generazione che sarà presentato in anteprima mondiale nella sezione Special Screenings della 19° edizione della Festa del Cinema di Roma e sarà prossimamente nelle sale italiane distribuito da Maestro Distribution. Come se non ci fosse un domani, recensione del documentario di Riccardo Cremona e Matteo Keffer Il documentario si concentra sulla vita di cinque giovani attivisti, offrendo uno spaccato dei sacrifici e delle sfide che affrontano nel tentativo di far emergere un’urgenza globale. Le loro azioni, spesso controverse e al limite della legalità , includono blocchi stradali, imbrattamenti di edifici istituzionali e opere d’arte. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di domenica 27 ottobre 2024)se non ciunaiEcco la nostraa Riccardo Cremona e Matteo Keffer,, e a Ottavia Virzì,dise non ciun, il documentario sul movimento Ultima Generazione che sarà presentato in anteprima mondiale nella sezione Special Screenings della 19° edizione della Festa del Cinema di Roma e sarà prossimamente nelle sale italiane distribuito da Maestro Distribution.se non ciun, recensione del documentario di Riccardo Cremona e Matteo Keffer Il documentario si concentra sulla vita di cinque giovani attivisti, offrendo uno spaccato dei sacrifici e delle sfide che affrontano nel tentativo di far emergere un’urgenza globale. Le loro azioni, spesso controverse e al limite della legalità , includono blocchi stradali, imbrattamenti di edifici istituzionali e opere d’arte.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Come se non ci fosse un domani - recensione del documentario di Riccardo Cremona e Matteo Keffer #RoFF19 - Come se non ci fosse un domani, recensione del documentario di Riccardo Cremona e Matteo Keffer #RoFF19 Arriva alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Special Screenings, il nuovo documentario di Riccardo Cremona e Matteo Keffer Come se non ci ... (Cinefilos.it)

Manuel ucciso a Rozzano per pochi spiccioli - Daniele Rezza domani davanti al giudice : “Non pensavo fosse morto” - Manuel Mastrapasqua è morto a 31 anni dopo essere stato accoltellato per strada a Rozzano, alle porte di Milano. A confessare di aver inferto il singolo violento fendente che l’ha ucciso è stato un ragazzo di 19 anni, Daniele Rezza, che ... (Ilgiorno.it)

Come Se Non Ci Fosse Un Domani | Le strade, il cuore e la disobbedienza di Ultima Generazione - Riccardo Cremona e Matteo Keffer filmano in un documentario l'anima e le azioni del movimento di Ultima Generazione. Ecco perché dovreste vederlo ... (msn.com)

Come se non ci fosse un domani, recensione del documentario di Riccardo Cremona e Matteo Keffer #RoFF19 - La recensione di Come se non ci fosse un domani, documentario sugli attivisti di Ultima Generazione di Riccardo Cremona e Matteo Keffer. (cinefilos.it)

Nuovo Cinema Aquila, arriva «Come non ci fosse un domani»: il doc su Ultima Generazione alla Festa del Cinema di Roma - Prodotto da Ottavia e Paolo Virzì, il film di Riccardo Cremona e Matteo Keffer racconta i protagonisti del movimento ambientalista di disobbedienza civile ... (roma.corriere.it)

“Come se non ci fosse un domani”, la verità sugli attivisti di Ultima Generazione in un docufilm - Con lo sguardo “ad altezza d’uomo (e donna)” i due registi Riccardo Cremona e Matteo Keffer hanno realizzato il documentario “Come se non ci fosse un domani”, prodotto da Ottavia Virzì, e presentato ... (repubblica.it)