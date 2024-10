Ilgiorno.it - Brescia, guerra sulle tombe dei bimbi mai nati: “Ci vietano anche di lasciare i fiori”

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)– Prima ledistrutte e l’inchiesta. Ora il divieto di. Tutto iniziò tre anni fa: un giorno una mamma recandosi al cimitero del Vantiniano non trovò più la tomba del figlioletto mai nato. E come lei, molte altre. Il Comune per fare spazio aveva riesumato oltre duemila feti, stando a molti genitori senza avvisare le famiglie. Una vicenda sfociata in un’inchiesta a carico di due funzionarie municipali, la responsabile ai servizi cimiteriali, Monik Liliana Ilaria Peritore e la direttrice di settore, Elisabetta Begni, che ora rischiano il processo per vilipendio die di cadavere - l’udienza preliminare sarà il 31 gennaio 2025 - e che non smette di fare polemica. Ora il ‘casus belli’ è il presunto divieto di deporresui resti deimorti o sopravvissuti per poche ore.